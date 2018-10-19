Шахтер
    -
    19:00
    19.10.18
    Металлист
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      Чемпионат Украины • Тур 12
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      Шахтер - Десна
      Чемпионат Украины - 19 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Десна на Eurosport.ru! 19 октября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пауло Фонсека или Алексадр Рябоконь? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Десна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер и Десна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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