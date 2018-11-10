Заря
    -
    18:00
    10.11.18
    Металлург
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Заря - Карпаты
      Чемпионат Украины - 10 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Заря – Карпаты на Eurosport.ru! 10 ноября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Вернидуб или Жозе Мораиш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Заря и Карпаты и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Заря и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0