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- 2-ой тайм
- БезбородкоСтаренький90'
- ХлёбасЕрмаков77'
- ТищенкоПолегенько70'
- БыковЧоботенко61'
- ДемириБугай54'
- Безбородко47'
- Перерыв
- ГитченкоБратков45'
- 1-ый тайм
- Борячук41'
- Безбородко4'
Перед матчем
Онлайн
Десна - Мариуполь
Чемпионат Украины - 27 октября 2018
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Десна – Мариуполь на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Алексадр Рябоконь или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Десна и Мариуполь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Десна и Мариуполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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