Десна
Завершено
0
2
-
0
0
14:00
27.10.18
Stadion Yuriya Gagarina
Мариуполь
    Чемпионат Украины • Тур 13
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Мариуполь
    • БезбородкоСтаренький
      90'
    • ХлёбасЕрмаков
      77'
    • ТищенкоПолегенько
      70'
    • БыковЧоботенко
      61'
    • ДемириБугай
      54'
    • Безбородко
      47'
    • Перерыв
    • Мариуполь
    • ГитченкоБратков
      45'
    • 1-ый тайм
    • Мариуполь
    • Борячук
      41'
    • Безбородко
      4'
    Перед матчем

    Онлайн
    Десна - Мариуполь
    Чемпионат Украины - 27 октября 2018

    Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Десна – Мариуполь на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Алексадр Рябоконь или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Десна и Мариуполь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Десна и Мариуполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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