Ворскла
    -
    20:30
    11.11.18
    Стадион Ворскла
    Шахтер
      Чемпионат Украины • Тур 15
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      Ворскла - Шахтер
      Чемпионат Украины - 11 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ворскла – Шахтер на Eurosport.ru! 11 ноября 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Василий Сачко или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ворскла и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ворскла и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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