Черноморец
    -
    20:30
    04.11.18
    Центральный стадион Черноморец
    Заря
      Чемпионат Украины • Тур 14
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Черноморец - Заря
      Чемпионат Украины - 4 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Черноморец – Заря на Eurosport.ru! 4 ноября 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ангел Червенков или Юрий Вернидуб? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Черноморец и Заря и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Черноморец и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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