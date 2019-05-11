Шахтер
Завершено
0
2
-
1
0
19:30
11.05.19
Металлист
Александрия
Чемпионат Украины • Тур 28
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Шахтер
  • Александрия
  • Бухал
    90'
  • Степаненко
    87'
  • ЗапорожанПономарь
    79'
  • ЗадеракаШастал
    79'
  • TetêСоломон
    75'
  • ПатрикСтепаненко
    69'
  • ПолярусПротасов
    63'
  • Мораес
    60'
  • Стецков
    54'
  • БолбатМатвиенко
    46'
  • Ситало
    46'
  • 1-ый тайм
  • Шахтер
  • Александрия
  • Банада
    32'
  • Болбат
    13'
  • Хочолава
    4'
Перед матчем

Онлайн
Шахтер - Александрия
Чемпионат Украины - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Александрия на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Пауло Фонсека или Владимир Шаран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Александрия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шахтер и Александрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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