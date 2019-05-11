Мариуполь
Завершено
0
2
-
0
0
14:00
11.05.19
Стадион Ильичевец
Львов
    Чемпионат Украины • Тур 28
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Мариуполь
    • Зубков
      90'
    • КирюханцевТищенко
      87'
    • Дуарте
      85'
    • Быков
      85'
    • ФоминГорбунов
      79'
    • Пихаленок
      75'
    • ВакулаСикан
      71'
    • СабиноШина
      68'
    • Чоботенко
      67'
    • ФернандоПриймак
      59'
    • Мишнев
      55'
    • Фернандо
      52'
    • Зубков
      50'
    • VicenteПарамонов
      46'
    • 1-ый тайм
    • Мариуполь
    • Vicente
      39'
    • Игнатенко
      4'
    Перед матчем

    Онлайн
    Мариуполь - Львов
    Чемпионат Украины - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Мариуполь – Львов на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Александр Бабич или Bohdan Blavatskyi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мариуполь и Львов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Мариуполь и Львов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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