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- 2-ой тайм
- Зубков90'
- КирюханцевТищенко87'
- Дуарте85'
- Быков85'
- ФоминГорбунов79'
- Пихаленок75'
- ВакулаСикан71'
- СабиноШина68'
- Чоботенко67'
- ФернандоПриймак59'
- Мишнев55'
- Фернандо52'
- Зубков50'
- VicenteПарамонов46'
- 1-ый тайм
- Vicente39'
- Игнатенко4'
Перед матчем
Онлайн
Мариуполь - Львов
Чемпионат Украины - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Мариуполь – Львов на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Александр Бабич или Bohdan Blavatskyi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мариуполь и Львов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Мариуполь и Львов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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