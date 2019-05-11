Динамо Киев
Завершено
0
1
-
1
0
17:00
11.05.19
Олимпийский
Заря
Чемпионат Украины • Тур 28
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Динамо Киев
  • Заря
  • Миколенко
    90'
  • Силас
    90'
  • РусинЦитаишвили
    83'
  • Гармаш
    80'
  • Чеберко
    79'
  • КочергинГромов
    63'
  • БуяльскийГармаш
    61'
  • Буяльский
    54'
  • Кочергин
    47'
  • ЧайковскийСилас
    46'
  • Перерыв
  • Динамо Киев
  • Заря
  • IvanovicБудковский
    45'
  • 1-ый тайм
  • Динамо Киев
  • Заря
  • КадарШабанов
    42'
  • Чайковский
    42'
  • Русин
    11'
Перед матчем

Онлайн
Динамо Киев - Заря
Чемпионат Украины - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Динамо Киев – Заря на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Александр Хацкевич или Юрий Вернидуб? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Киев и Заря и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Динамо Киев и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0