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- 2-ой тайм
- Миколенко90'
- Силас90'
- РусинЦитаишвили83'
- Гармаш80'
- Чеберко79'
- КочергинГромов63'
- БуяльскийГармаш61'
- Буяльский54'
- Кочергин47'
- ЧайковскийСилас46'
- Перерыв
- IvanovicБудковский45'
- 1-ый тайм
- КадарШабанов42'
- Чайковский42'
- Русин11'
Перед матчем
Онлайн
Динамо Киев - Заря
Чемпионат Украины - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Динамо Киев – Заря на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Александр Хацкевич или Юрий Вернидуб? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Киев и Заря и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Динамо Киев и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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