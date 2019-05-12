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Арсенал - Черноморец
Чемпионат Украины - 12 мая 2019
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Арсенал – Черноморец на Eurosport.ru! 12 мая 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ihor Leonov или Ангел Червенков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Черноморец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Черноморец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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