Ворскла
    -
    14:00
    18.05.19
    Стадион Ворскла
    Арсенал
      Чемпионат Украины • Тур 29
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      Ворскла - Арсенал
      Чемпионат Украины - 18 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ворскла – Арсенал на Eurosport.ru! 18 мая 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vitaliy Kosovskyi или Ihor Leonov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ворскла и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ворскла и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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