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Черноморец - Карпаты
Чемпионат Украины - 21 мая 2019
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Черноморец – Карпаты на Eurosport.ru! 21 мая 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ангел Червенков или Фабрисиано Гонсалес Пенелас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Черноморец и Карпаты и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Черноморец и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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