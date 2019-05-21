Черноморец
    -
    17:00
    21.05.19
    Центральный стадион Черноморец
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 30
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      Онлайн
      Черноморец - Карпаты
      Чемпионат Украины - 21 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Черноморец – Карпаты на Eurosport.ru! 21 мая 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ангел Червенков или Фабрисиано Гонсалес Пенелас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Черноморец и Карпаты и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Черноморец и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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