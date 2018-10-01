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«Мой дедушка – австрийский художник». Фанаты «Ворсклы» пришли на матч УПЛ в футболках с Гитлером

«Мой дедушка – австрийский художник». Фанаты «Ворсклы» пришли на матч УПЛ в футболках с Гитлером
Eurosport

1 час назадОбновлено 19 мин. назад

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Болельщики полтавской «Ворсклы» пришли на гостевой матч чемпионата Украины-2018/19 против черниговской «Десны» в футболках с изображением Адольфа Гитлера.

Вокруг портрета вождя Третьего Рейха на майки нанесли надпись: «Мой дедушка – австрийский художник». Кадр с фанатами попал в эфир украинского телевидения.

  • «Ворскла» победила со счетом 2:0.
  • Для клуба эта победа стала четвертой подряд, в таблице УПЛ «Ворскла» идет на четвертом месте.
  • Лучше бы болельщики пришли с портретами не Адольфа Гитлера, а Наталии Гитлер.

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