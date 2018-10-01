«Мой дедушка – австрийский художник». Фанаты «Ворсклы» пришли на матч УПЛ в футболках с Гитлером
Осеннее обострение.
Болельщики полтавской «Ворсклы» пришли на гостевой матч чемпионата Украины-2018/19 против черниговской «Десны» в футболках с изображением Адольфа Гитлера.
Вокруг портрета вождя Третьего Рейха на майки нанесли надпись: «Мой дедушка – австрийский художник». Кадр с фанатами попал в эфир украинского телевидения.
- «Ворскла» победила со счетом 2:0.
- Для клуба эта победа стала четвертой подряд, в таблице УПЛ «Ворскла» идет на четвертом месте.
- Лучше бы болельщики пришли с портретами не Адольфа Гитлера, а Наталии Гитлер.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте