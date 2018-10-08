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Зверский фол игрока «Зари», который чуть не оторвал ногу Тайсону – у того повреждение крестов

Зверский фол игрока «Зари», который чуть не оторвал ногу Тайсону – у того повреждение крестов
Eurosport

16 мин. назад

Уведите от экранов впечатлительных.

Жуткий эпизод случился во время матча «Шахтер» – «Заря» в рамках чемпионата УПЛ.

Полузащитник «Зари» Игорь Харатин рассчитывал на подкат, но вместо этого прямой ногой въехал в капитана горняков Тайсона. Легионер моментально рухнул – инцидент происходил на высокой скорости.

Позднее врачи диагностировали повреждение крестообразных связок у бразильца. Тайсон пропустит минимум месяц, включая оба матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

  • «Шахтер» занимает третью строчку группы F в Лиге чемпионов.
  • Первый матч против «Сити» дончане отыграют 23 октября.

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