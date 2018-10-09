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Адский фол из Украины, который по жести сравним с нападением Кокорина и Мамаева

Адский фол из Украины, который по жести сравним с нападением Кокорина и Мамаева
Eurosport

18 мин. назад

Тоже мог убить человека.

В матче Первой украинской лиги «Прикарпатье» принимал «Суми». Матч завершился вничью (1:1), а запомнился вопиющим нарушением правил во втором тайме.

На 60-й минуте игрок хозяев Николай Квасный очень грубо пошел в отбор и прямой ногой влетел в соперника, который уже прокинул мяч. Судья тут же достал из кармана красную карточку.

  • «Прикарпалье» и «Сумы» идут в нижней части таблицы чемпионата на 12-м и 9-м местах.
  • У команд 14 и 12 очков, которые почти на десять баллов отделяют их от днаю

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