В Киеве умер Олег Базилевич – вместе с Лобановским они построили знаменитое «Динамо» советской эпохи

В Киеве после продолжительной болезни скончался легендарный футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Базилевич. Коллега и друг Валерия Лобановского умер на 80-м году жизни.

Базилевич почти всю карьеру провел в «Динамо» на позиции нападающего – в 161 матче он забил 53 мяча. После завершения карьеры игрока Базилевич вошел в штаб Валерия Лобановского, с которым составил легендарный тренерский тандем в «Динамо». Базилевич основал знаменитую научную лабораторию киевского клуба, пишет официальный сайт киевского «Динамо».

После ухода из «Динамо» Олег Петрович поработал во многих советских клубах.

Базилевич возглавлял сборную Украины на протяжении двух лет.

В 1979 году Базилевич чудом не разбился вместе с ташкентским «Пахтакором», который он возглавлял – тренер полетел на игру другим рейсом.

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