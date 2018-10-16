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В Киеве умер Олег Базилевич – вместе с Лобановским они построили знаменитое «Динамо» советской эпохи
Соболезнования.
В Киеве после продолжительной болезни скончался легендарный футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Базилевич. Коллега и друг Валерия Лобановского умер на 80-м году жизни.
Базилевич почти всю карьеру провел в «Динамо» на позиции нападающего – в 161 матче он забил 53 мяча. После завершения карьеры игрока Базилевич вошел в штаб Валерия Лобановского, с которым составил легендарный тренерский тандем в «Динамо». Базилевич основал знаменитую научную лабораторию киевского клуба, пишет официальный сайт киевского «Динамо».
После ухода из «Динамо» Олег Петрович поработал во многих советских клубах.
- Базилевич возглавлял сборную Украины на протяжении двух лет.
- В 1979 году Базилевич чудом не разбился вместе с ташкентским «Пахтакором», который он возглавлял – тренер полетел на игру другим рейсом.
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