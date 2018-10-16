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В Киеве умер Олег Базилевич – вместе с Лобановским они построили знаменитое «Динамо» советской эпохи

В Киеве умер Базилевич – вместе с Лобановским они построили знаменитое «Динамо» советской эпохи
Eurosport

1 час назад

Соболезнования.

В Киеве после продолжительной болезни скончался легендарный футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Базилевич. Коллега и друг Валерия Лобановского умер на 80-м году жизни.

Базилевич почти всю карьеру провел в «Динамо» на позиции нападающего – в 161 матче он забил 53 мяча. После завершения карьеры игрока Базилевич вошел в штаб Валерия Лобановского, с которым составил легендарный тренерский тандем в «Динамо». Базилевич основал знаменитую научную лабораторию киевского клуба, пишет официальный сайт киевского «Динамо».

После ухода из «Динамо» Олег Петрович поработал во многих советских клубах.

  • Базилевич возглавлял сборную Украины на протяжении двух лет.
  • В 1979 году Базилевич чудом не разбился вместе с ташкентским «Пахтакором», который он возглавлял – тренер полетел на игру другим рейсом.
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