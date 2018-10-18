Гендиректор «Зари» Рафаилов: «Не допущу, чтобы в моей команде целовались футболисты»

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал об отношении к футболистам нетрадиционной ориентации.

«Я против поцелуев мужчин. Категорически. Что такого страшного увидел в Манчестере? Я просыпаюсь очень рано. Обычно у меня подъем в 5 часов утра. Что делать в городе, где у меня не будет возможности погулять? Я хожу и гуляю.

Это было не в 5 утра, ближе к обеду, но далеко от нашей гостиницы. Кафе. Сидит мужчина. Я зашел туда, выпить кофе. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Мне же интересно, куда? Я почему-то думал, что это будет девушка. Но заходит туда парень.

У нас тоже сейчас модно, что мужики встречаются, обнимаются. Но это был другого рода поцелуй – это был поцелуй в губы. Сразу с порога, такой длительный. Не могу сказать, что это было с языком или без.

Выгнал бы из команды целующихся футболистов? Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. Это для меня неприемлемо, однозначно», – сказал Рафаилов в эфире видеоблога «Футбольный на голову».

Заря встречалась с «МЮ» на групповом этапе Лиги Европы-2016/17.

Оба матча выиграли «дьяволы» – 1:0 и 2:0.

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