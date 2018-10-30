Алексей Гай: «Был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину»

Полузащитник донецкого «Олимпика» Алексей Гай поделился мнением о политических отношениях между Россией и Украиной.

«Мы, граждане Украины, интересуемся тем, что происходит в стране. Но я сторонник того, что спорт нужно ограничить от побочных действий со стороны политических взглядов. Я хочу, чтобы спорт был чист, а в политике очень много грязи.

Есть ли агрессия со стороны России относительно Украины? Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел», – приводит слова Гая ua.tribuna.com.

В течение карьеры Гай выступал за донецкий «Шахтер», «Ильичевец», одесский «Черноморец», «Габалу» и «Кубань».

Гай провел 29 матчей в составе сборной Украины.

Алексей Гай: «Надеюсь, власти Украины не помешают моей карьере»

Подписывайся на нас ВК