Getty Images
«СЭ»: Ярослав Ракицкий перейдет из «Шахтера» в «Зенит» за 14 миллионов евро
В Санкт-Петербурге готовят резонансный трансфер.
29-летний защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит».
По данным «Спорт-Экспресса», трансфер со стороны петербургской стороны лоббируют член тренерского штаба Анатолий Тимощук и главный тренер Сергей Семак. «Зенит» предлагает Ракицкому подписной бонус в размере 5 миллионов евро.
Еще 14 млн получит сам «Шахтер» в качестве компенсации за игрока. Зарплата Ракицкого в Санкт-Петербурге составит 2,5 млн евро в год.
- Ракицкий выступает за основной состав горняков с 2009 года.
- В составе донецкого клуба защитник 6 раз побеждал в чемпионате Украины.
«Зенит» продает Паредеса за 40 млн евро. Что известно о возможной сделке с «ПСЖ» или «Челси»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте