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«СЭ»: Ярослав Ракицкий перейдет из «Шахтера» в «Зенит» за 14 миллионов евро

«СЭ»: Ракицкий перейдет из «Шахтера» в «Зенит» за 14 миллионов евро
Eurosport

6 ч. назад

В Санкт-Петербурге готовят резонансный трансфер.

29-летний защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит».

По данным «Спорт-Экспресса», трансфер со стороны петербургской стороны лоббируют член тренерского штаба Анатолий Тимощук и главный тренер Сергей Семак. «Зенит» предлагает Ракицкому подписной бонус в размере 5 миллионов евро.

Еще 14 млн получит сам «Шахтер» в качестве компенсации за игрока. Зарплата Ракицкого в Санкт-Петербурге составит 2,5 млн евро в год.

  • Ракицкий выступает за основной состав горняков с 2009 года.
  • В составе донецкого клуба защитник 6 раз побеждал в чемпионате Украины.

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