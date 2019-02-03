Экс-жена Алиева: «Саша не хочет платить алименты. Нужны деньги, чтобы побухать и поиграть в лото»

Бывшая жена Александра Алиева Татьяна рассказала о попытке получить от экс-полузащитника киевского «Динамо» и «Локомотива» алименты.

«Добрый вечер! Только что я в присутствии своего адвоката, исполнительной службы, двух понятых и правоохранительных органов пыталась зайти в квартиру, где 1/3 часть принадлежит мне, где прописаны детки, чтоб описать имущество и вручить ему протокол. Саша Алиев cмелым может быть только со мной. Ох, как не хочется платить деткам. Я просила хотя бы одежду.

Он как последний трус закрылся и никого не пустил, только стоял и пугал бандитами. И в итоге вызвал канал «1+1», чтоб хорошенько меня попугать, попозорить и наклеветать. Давай! Трусло! Меня уже ни чем ты не напугаешь: куча кодировок от алкоголя и наркотиков, насилия над ребенком. Я тебе еще вручу иск за клевету! С разводом дети статус теряют.

Как не хочется 2000 гривен на ребеночка платить. Ну, конечно, нужны деньги, чтоб побухать, поиграть в лото (забава на проспекте Героев Сталинграда, 6), **** [девушек легкого поведения] своих поразвлекать. Как же ты, бедняга, алименты платить не хочешь», – написала Татьяна в фейсбуке.

В период с 2008-го по 2012-й годы Алиев провел 28 матчей за сборную Украины и забил 6 мячей.

Главное достижение Александра – 2 победы в УПЛ с киевским «Динамо».

Последними командами в карьере Алиева стали любительские «Катандзаро» и «Интер» (Боярка).

Алиев: «Ни я, ни Милевский не раскрылись. Это все наши гулянки и дискотеки»

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