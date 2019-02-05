«Ему дали автомат и приказали убить». Чемпион СССР-1990 отсидел 11 лет в тюрьме, а теперь бомжует

Помятый вид, стойкий запах перегара и сбивчивая речь – в начале года украинские туристы случайно наткнулись в индийском квартале Куала-Лумпура на чемпиона СССР-1990 в составе киевского «Динамо» Бориса Деркача. «Украина, привет! Я в Малайзии…» – процедил уже год бомжующий в азиатской стране футболист.

Жизнь Деркача в очередной раз круто изменилась после Евромайдана-2014. Из-за политического и экономического кризиса на Украине Борис потерял работу скаута в харьковском «Металлисте», вернулся спустя 20 лет в казино и, как и в начале 90-х, все проиграл. Жена забрала двоих детей и ушла, а Деркач начал жестко пить и умотал на заработки в Азию простым строителем.

Борис пожаловался, что его кинули аферисты, обратился в посольство Украины, но пришел на собеседование пьяным. Бывшего футболиста предупредили – для возвращения домой нужно привести себя в порядок и оплатить штраф за просроченную визу в размере 2,5 тысяч долларов. Таких денег у него нет, поэтому 55-летний Борис тихо гниет в кабаках и рассказывает, каким крутым игроком он был, и как за ним гонялся Лобановский.

В «Динамо» Деркач попал со второй попытки и весной 1990-го приложил дублем московский ЦСКА в золотом матче чемпионата СССР. Киевляне выиграли 4:1, а второй гол защитника стал одним из лучших в сезоне.

Через год Киев покинули главные звезды команды – Саленко и Юран. Трансфер в большой клуб светил и Деркачу, но обстоятельства вынудили футболиста перейти в скромный «Левски». «В то время я подсел на казино. Раз зашел – выиграл, второй – тоже. А потом начался кошмар. За полгода просадил около 20 тысяч долларов, тогда как в «Динамо» зарабатывал тысячу в месяц. В то время на проигранные деньги можно было купить пять трехкомнатных квартир на Крещатике», – сокрушался футболист.

В Болгарию Деркач уехал за крутыми подъемными – клуб заплатил 25 тысяч долларов, которыми футболист расплатился с долгами. Борис не заиграл в «Левски» из-за конфликта с тренером, через год перешел в венгерскую «Ньиредьхазу» и завершил карьеру в 29 лет. Нужно было тянуть семью, денег не хватало, и украинец вступил в банду рэкетиров, державшую в страхе весь Будапешт.

Борис Деркач (второй слева в верхнем ряду) в составе киевского «Динамо». 1991 годImago

Во время очередного рейда Деркач подстрелил отказавшегося платить сутенера, побил двоих проституток и получил 11 лет тюрьмы строгого режима. В 1995-м футболист совершил неудачный побег. Вместе с подельником спилили решетку, но когда подбежали к забору, их заметили охранники и пальнули из дробовиков на поражение – повезло, что не попали. Далеко футболист не ушел из-за лишнего веса. Раскачавшегося в тюрьме до 100 кг Деркача в лесу догнали собаки. За побег Борису накинули еще пять лет, и половину срока он просидел в одиночной камере.

«В тюрьме в основном качался и смотрел телевизор. Он принимал около 50 программ: венгерские, немецкие, итальянские. Русских и украинских телеканалов не было. Еще смотрел Eurosport. Благодаря телевизору выучил венгерский в совершенстве, хотя язык сложный… Когда попал в тюрьму, от меня многие отвернулись. Помогали только мама, а из футболистов – Лужный, Никифоров и Цвейба. Мы вместе жили, когда играли в Киеве», – рассказал Борис. После девяти лет в Венгрии Деркача перевели в украинскую тюрьму, где он отсидел еще 2,5 года и освободился досрочно.

Футболист устроился таксистом, завел семью, а через несколько лет друг Цвейба помог ему стать скаутом и выйти на достойный заработок. Перед кризисом Борис собирал деньги на операцию по замене тазобедренного сустава, но казино отняло у него все. «На седьмом году заключения я бросил курить. При желании можно было организовать и доставку алкоголя с воли, но бухать совсем не тянуло», – признался после освобождения Деркач. Сегодня все иначе – игромания и алкоголь оказались более суровым испытанием, чем одиночная камера.

Олег Матвеев, нападающий киевского «Динамо» начала 90-х

«В последний раз общался с ним больше года назад. Боря тогда еще жил в Харькове. Мы переписывались, иногда он просил денег, как и у других игроков. Ему все одалживали, но потом поняли, что не вернет.

При распаде СССР 25 тысяч долларов были сумасшедшими деньгами, но в «Динамо» хорошо платили. Футболисты могли многое позволить – например, за победу над «Спартой» в Кубке чемпионов-1991/92 каждый игрок получил 3 тысячи.

Времена были смутные, мы часто гоняли в ресторан «Русь», где проводили время блатные и бандиты. Общались с ними, дружили – такие были времена. Самыми азартными и заводными были Деркач с Яремчуком. Сначала резались в карты, а потом рубились в казино. Была даже одна история. Как-то Ваня и Боря ехали на машине – один из них был за рулем – и играли в карты. И так увлеклись, что врезались в дерево. Слава богу, живы остались.

Тренеры знали о проблеме, штрафовали – ничего не помогало. Деркач еще и выпивал, из-за этого в семье часто были скандалы. Ему нельзя было пить – становился другим человеком, полностью неуправляемым. А так он очень скромный, дружелюбный и футболист потрясающий. Жаль, мог бы перейти в хороший клуб из «Динамо».

После выхода из тюрьмы Боря рассказал, что в Венгрии его подставили. Знаю, что Лужный и еще несколько человек помогли деньгами, чтобы он досидел срок на Украине».

Олег Саленко, нападающий сборной России и киевского «Динамо» 90-х

«Деркач мне звонил несколько раз из Азии – сначала из Камбоджи, потом из Малайзии. Просил денег. Я обалдел немного, спросил, как его туда занесло, предложил помощь, но Боря отказался. Знаю, что он снова играет – отсюда и проблемы. Ему помогли после выхода из тюрьмы, он занимался игроками, неплохо зарабатывал и вот снова сорвался. Предположу, что в Азии он оказался не случайно, ведь там процветает полулегальный игорный бизнес, и с этим все связано.

СаленкоEurosport

Во время игры за «Динамо» Боря на сборах сбегал по ночам в казино. Как-то он две ночи подряд туда гонял и собирался еще, но мы с ребятами сказали: «Угомонись уже». Знаю, что он с долгами рассчитался при уходе из «Динамо», но в Венгрии снова проигрался. Ему дали автомат и приказали убить определенных людей, чтобы рассчитаться за долг. Так он и сел».

Иван Яремчук, полузащитник киевского «Динамо» 90-х

«С Борисом в последнее время что-то странное творилось. Он звонил мне из Малайзии, я переводил ему деньги. Сказал, что украли паспорт и не может вернуться. В последние годы он сильно пил – знаю, что в Харькове его побили.

В казино ходили в молодости. На сборах пересекались с итальянскими, французскими футболистами, они тоже играли. Девчонки, алкоголь, все было. Нужно же было как-то расслабляться».

Юрий Чистофоров, экс-начальник киевского «Борисфена»

«Проблемы начались после походов в казино, которые привели к долгам и алкогольным срывам. Дело в том, что Боре совершенно нельзя пить – его несет. Думаю, алкоголь даже больше виноват в неудачной карьере, чем рулетка и тотализатор. Сегодняшние проблемы – тоже от этого.

Знаю, что после выхода из тюрьмы он успешно занимался скаутингом в период расцвета «Металлиста», когда там за трансферы отвечал Красников. У него все было хорошо, даже не знаю, почему он сорвался и оказался в другой стране.

Насчет участия Деркача в банде и рэкете в Венгрии – это неправда. Я знаю, о чем говорю, потому что несколько раз навещал его в тюрьме. Там он по глупости попал под влияние одного человека и сел во многом случайно. Алкоголь в той истории сыграл не последнюю роль».

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