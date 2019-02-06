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10 фото украинской телеведущей. Она нежнее, чем самое сливочное мороженое в мире

10 фото украинской телеведущей. Она нежнее, чем самое сливочное мороженое в мире
Eurosport

60 мин. назад

Гарна дивчина.

Телеканалу ICTV безумно повезло: передачу «Звездный спорт» ведет она из красивейших девушек Украины Александра Кучеренко. В 2016 году Саша стала «Мисс Украина», а теперь работает на ТВ, снимается для журналов и рекламных кампаний.

Ради нее стоит настроить ICTV, ведь оторваться от экрана будет невозможно.

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