Девушка футболиста «Шахтера» украшает украинское ТВ и ослепляет в инстаграме

Влада Щеглова стала звездой соцсетей во время Евро-2012 в Польше и Украине.

Сейчас же молодая украинка не только девушка форварда «Шахтера» Андрея Борячука, но и ведущая на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2». А ее инстаграм с каждым месяцем становится все горячее.

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