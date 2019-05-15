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«Шахтер» в 13-й раз и четвертый год подряд выиграл Кубок Украины

«Шахтер» в 13-й раз и четвертый год подряд выиграл Кубок Украины
Eurosport

16 ч. назад

Поздравляем «горняков» с очередным трофеем!

Донецкий «Шахтер» обыграл «Ингулец» (Петрово) и стал обладателем Кубка Украины по футболу.

Матч, прошедший в Запорожье, завершился со счетом 4:0. Голами отметились Тете (дубль), Жуниор Мораес и Манор Соломон.

  • «Шахтер» завоевал Кубок Украины в 13-й раз в истории и четвертый сезон подряд.
  • Донецкий клуб – рекордсмен турнира по числу побед.

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