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«Шахтер» в 13-й раз и четвертый год подряд выиграл Кубок Украины
Поздравляем «горняков» с очередным трофеем!
Донецкий «Шахтер» обыграл «Ингулец» (Петрово) и стал обладателем Кубка Украины по футболу.
Матч, прошедший в Запорожье, завершился со счетом 4:0. Голами отметились Тете (дубль), Жуниор Мораес и Манор Соломон.
- «Шахтер» завоевал Кубок Украины в 13-й раз в истории и четвертый сезон подряд.
- Донецкий клуб – рекордсмен турнира по числу побед.
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