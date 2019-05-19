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«Шахтер» третий год подряд стал чемпионом Украины
Победа за явным преимуществом.
«Шахтер» с минимальным счетом обыграл на выезде «Зарю» и оформил очередной титул чемпиона Украины.
Чемпионство «горняки» обеспечили за три тура до финиша турнира, преимущество над киевским «Динамо» – 11 очков.
- Это 12-я победа «Шахтера» в чемпионатах страны, клуб стал рекордсменом по трофеям в постсоветский период: 34 – у черно-оранжевых, 33 – у киевлян.
- С пришедшим в 2016 году тренером Пауло Фонсекой «Шахтер» берет титул чемпиона каждый год.
«Шахтер» в 13-й раз и четвертый год подряд выиграл Кубок Украины
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