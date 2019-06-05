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Фанаты украинских «Карпат» избили судью после матча областного чемпионата

Фанаты украинских «Карпат» избили судью после матча областного чемпионата
Eurosport

19 мин. назад

Суровые парни Закарпатья.

После матча чемпионата Закарпатской области между «Карпатами» из Дубового и «Поляной» произошла массовая драка.

Фанаты «Карпат», недовольные исходом игры, набросились и избили главного арбитра матча Валерия Шкуру. Драку удалось остановить только после вмешательства сотрудников полиции, сообщает TCH.

  • Отмечается, что среди причастных к этому инциденту мог быть даже экс-тренер клуба.
  • Матч между «Карпатами» и «Поляной» завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

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