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Фанаты украинских «Карпат» избили судью после матча областного чемпионата
Суровые парни Закарпатья.
После матча чемпионата Закарпатской области между «Карпатами» из Дубового и «Поляной» произошла массовая драка.
Фанаты «Карпат», недовольные исходом игры, набросились и избили главного арбитра матча Валерия Шкуру. Драку удалось остановить только после вмешательства сотрудников полиции, сообщает TCH.
- Отмечается, что среди причастных к этому инциденту мог быть даже экс-тренер клуба.
- Матч между «Карпатами» и «Поляной» завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
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