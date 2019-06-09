«Карпаты» одолели «Волынь» в матче за право остаться в УПЛ. Первая игра завершилась вничью (0:0), во второй львовяне оказались сильнее (3:1), забив один из мячей с пенальти. «Волынь» к тому моменту играла в меньшинстве.

Самая жара началась за несколько секунд до финального свистка: игроки устроили небольшую заварушку, а фанаты «Волыни» выскочили на поле. Объектом их гнева стал главный арбитр, но он с помощниками успел убежать с поля, спасаясь от дождя из стульев.

По информации Football24.ua, судья все же мог пострадать, но не от зрителей. По одной из версий, его, возможно, ударил игрок хозяев Андрей Тлумак.

«Карпаты» заняли 10-е место по итогам прошедшего сезона.

Чемпионом в 12-й раз в истории стал «Шахтер».

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