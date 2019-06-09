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Стыковой матч за место в УПЛ закончился потасовкой игроков и нападением фанатов на арбитра

Стыковой матч за место в УПЛ закончился потасовкой игроков и нападением фанатов на арбитра
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Мужчина со свистком еле унес ноги.

«Карпаты» одолели «Волынь» в матче за право остаться в УПЛ. Первая игра завершилась вничью (0:0), во второй львовяне оказались сильнее (3:1), забив один из мячей с пенальти. «Волынь» к тому моменту играла в меньшинстве.

Самая жара началась за несколько секунд до финального свистка: игроки устроили небольшую заварушку, а фанаты «Волыни» выскочили на поле. Объектом их гнева стал главный арбитр, но он с помощниками успел убежать с поля, спасаясь от дождя из стульев.

По информации Football24.ua, судья все же мог пострадать, но не от зрителей. По одной из версий, его, возможно, ударил игрок хозяев Андрей Тлумак.

  • «Карпаты» заняли 10-е место по итогам прошедшего сезона.
  • Чемпионом в 12-й раз в истории стал «Шахтер».

Фанаты украинских «Карпат» избили судью после матча областного чемпионата

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