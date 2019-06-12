Тренер «Витории Гимараэш» Каштру возглавил «Шахтер»
«Горняки» разработали португальское месторождение тренеров.
Новым главным тренером «Шахтера» назначен Луиш Каштру, который до этого возглавлял португальский клуб «Витория Гимараэш».
57-летним тренер подписал с украинским клубом контракт сроком на два года.
- Португалец – 33-й тренер в истории «горняков».
- Каштру вывел «Виторию» в Лигу Европы.
- В «Шахтере» Луиш заменил Пауло Фонсеку, который возглавил «Рому».
(Фото: официальный твиттер «Шахтера»)
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