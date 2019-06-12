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Тренер «Витории Гимараэш» Каштру возглавил «Шахтер»

Тренер «Витории Гимараэш» Каштру возглавил «Шахтер»
Eurosport

20 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

«Горняки» разработали португальское месторождение тренеров.

Новым главным тренером «Шахтера» назначен Луиш Каштру, который до этого возглавлял португальский клуб «Витория Гимараэш».

57-летним тренер подписал с украинским клубом контракт сроком на два года.

  • Португалец – 33-й тренер в истории «горняков».
  • Каштру вывел «Виторию» в Лигу Европы.
  • В «Шахтере» Луиш заменил Пауло Фонсеку, который возглавил «Рому».

(Фото: официальный твиттер «Шахтера»)

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