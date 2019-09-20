Днепр-1
    -
    19:00
    20.09.19
    Днипро-Арена
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 8
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Днепр-1 - Карпаты
      Чемпионат Украины - 20 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Днепр-1 – Карпаты на Eurosport.ru! 20 сентября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Михайленко или Роман Санжар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Днепр-1 и Карпаты и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Днепр-1 и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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