Десна
    -
    14:00
    22.09.19
    Stadion Yuriya Gagarina
    Шахтер
      Чемпионат Украины • Тур 8
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Десна - Шахтер
      Чемпионат Украины - 22 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Десна – Шахтер на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Десна и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Десна и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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