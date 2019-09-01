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Олимпик Донецк - Шахтер

Чемпионат Украины - 1 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Олимпик Донецк – Шахтер на Eurosport.ru! 1 сентября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Донецк и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Олимпик Донецк и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

