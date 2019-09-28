Александрия
    -
    19:30
    28.09.19
    Ника
    Львов
      Чемпионат Украины • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Александрия - Львов
      Чемпионат Украины - 28 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Александрия – Львов на Eurosport.ru! 28 сентября 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Шаран или Владимир Мазяр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Александрия и Львов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Александрия и Львов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0