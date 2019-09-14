Шахтер
    -
    17:00
    14.09.19
    Металлист
    Заря
      Чемпионат Украины • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Шахтер - Заря
      Чемпионат Украины - 14 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Заря на Eurosport.ru! 14 сентября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Заря и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0