Колос Ковалевка
    -
    17:00
    06.10.19
    Оболонь-Арена
    Динамо Киев
      Чемпионат Украины • Тур 10
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Колос Ковалевка - Динамо Киев
      Чемпионат Украины - 6 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Колос Ковалевка – Динамо Киев на Eurosport.ru! 6 октября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руслан Костюшин или Алексей Михайличенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колос Ковалевка и Динамо Киев и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Колос Ковалевка и Динамо Киев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0