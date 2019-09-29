Мариуполь
    -
    14:00
    29.09.19
    Стадион Ильичевец
    Десна
      Чемпионат Украины • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Мариуполь - Десна
      Чемпионат Украины - 29 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Мариуполь – Десна на Eurosport.ru! 29 сентября 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александр Бабич или Алексадр Рябоконь? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мариуполь и Десна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мариуполь и Десна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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