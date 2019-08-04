Шахтер
    -
    19:30
    04.08.19
    Металлист
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 2
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      Шахтер - Карпаты
      Чемпионат Украины - 4 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Карпаты на Eurosport.ru! 4 августа 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Карпаты и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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