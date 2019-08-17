Ворскла
    -
    14:00
    17.08.19
    Стадион Ворскла
    Днепр-1
      Чемпионат Украины • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ворскла - Днепр-1
      Чемпионат Украины - 17 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ворскла – Днепр-1 на Eurosport.ru! 17 августа 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vitaliy Kosovskyi или Дмитрий Михайленко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ворскла и Днепр-1 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ворскла и Днепр-1, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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