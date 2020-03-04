Карпаты
    -
    20:30
    04.03.20
    Стадион Украина
    Александрия
      Чемпионат Украины • Тур 21
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      Онлайн
      Карпаты - Александрия
      Чемпионат Украины - 4 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Карпаты – Александрия на Eurosport.ru! 4 марта 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роман Санжар или Владимир Шаран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Карпаты и Александрия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Карпаты и Александрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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