Александрия
    -
    15:00
    03.11.19
    Ника
    Мариуполь
      Чемпионат Украины • Тур 13
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      Александрия - Мариуполь
      Чемпионат Украины - 3 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Александрия – Мариуполь на Eurosport.ru! 3 ноября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Шаран или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Александрия и Мариуполь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Александрия и Мариуполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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