Десна
    -
    15:00
    07.03.20
    Stadion Yuriya Gagarina
    Заря
      Чемпионат Украины • Тур 22
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Десна - Заря
      Чемпионат Украины - 7 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Десна – Заря на Eurosport.ru! 7 марта 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексадр Рябоконь или Виктор Скрипник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Десна и Заря и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Десна и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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