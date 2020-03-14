Львов
    -
    15:00
    14.03.20
    Арена-Львов
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 23
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Львов - Карпаты
      Чемпионат Украины - 14 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Львов – Карпаты на Eurosport.ru! 14 марта 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Егише Меликян или Роман Санжар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Львов и Карпаты и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Львов и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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