Днепр-1
    -
    19:30
    11.07.20
    Днипро-Арена
    Львов
      Чемпионат Украины • Тур 30
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Днепр-1 - Львов
      Чемпионат Украины - 11 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Днепр-1 – Львов на Eurosport.ru! 11 июля 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Михайленко или Георгий Цецадзе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Днепр-1 и Львов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Днепр-1 и Львов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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