Ворскла
    -
    19:30
    28.06.20
    Стадион Ворскла
    Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины • Тур 28
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      Онлайн
      Ворскла - Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины - 28 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ворскла – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Максимов или Игорь Климовский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ворскла и Олимпик Донецк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ворскла и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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