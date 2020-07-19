Заря
    -
    19:30
    19.07.20
    Металлург
    Десна
      Чемпионат Украины • Тур 32
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      Онлайн
      Заря - Десна
      Чемпионат Украины - 19 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Заря – Десна на Eurosport.ru! 19 июля 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Скрипник или Алексадр Рябоконь? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Заря и Десна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Заря и Десна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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