Игроки украинской «Ворсклы» сфотографировались с антироссийским лозунгом.

На плакате, который держат футболисты, написано «20% моей страны оккупированы Россией». Его держит грузинский защитник «Ворсклы» Андро Гиоргадзе.

Украинский клуб поддержал акцию кутаисского «Торпедо». В инстаграме грузинской команды выложили фотографию с надписью «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». В футболках с похожим содержанием вышли игроки тбилисского «Локомотива».

«Ворскла» заняла седьмое место в чемпионате Украины-2018/19.

Помимо Андро Гиоргадзе в полтавской команде играет еще один грузинский футболист, полузащитник Александр Кобахидзе.

Грузинские футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами

Качай приложение Eurosport для iOS или Android