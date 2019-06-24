«20% моей страны оккупированы Россией». Украинский клуб сфотографировался с плакатом за Грузию
Назревает очередной скандал.
Игроки украинской «Ворсклы» сфотографировались с антироссийским лозунгом.
На плакате, который держат футболисты, написано «20% моей страны оккупированы Россией». Его держит грузинский защитник «Ворсклы» Андро Гиоргадзе.
Украинский клуб поддержал акцию кутаисского «Торпедо». В инстаграме грузинской команды выложили фотографию с надписью «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». В футболках с похожим содержанием вышли игроки тбилисского «Локомотива».
- «Ворскла» заняла седьмое место в чемпионате Украины-2018/19.
- Помимо Андро Гиоргадзе в полтавской команде играет еще один грузинский футболист, полузащитник Александр Кобахидзе.
Грузинские футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами
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