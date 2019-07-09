Полузащитник молодежной сборной Украины и «Земплина» Данила Бескоровайный рассказал, что не перешел бы в чемпионат России из-за политической напряженности между странами.

«Отказался бы, если бы предложил контракт российский клуб? Скорее всего, отказался бы. Я люблю свою страну. Но это такая тема, знаете. Спорт вне политики. Это не должно касаться спорта. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители – на Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства?

Я считаю, все это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения. У меня бабушка живет в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я же стану здесь предателем», – сказал Бескоровайный украинскому журналу «Футбол».

Напряженность в отношениях России и Украины началась после присоединения Крыма.

Бескоровайный – чемпион мира-2019 в составе молодежной сборной Украины.

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