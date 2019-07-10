Getty Images

«Наш футбол выздоравливает после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе». УПЛ расширяется

«Наш футбол выздоравливает после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе». УПЛ расширяется
Eurosport

1 час назад

Сперва до 14 команд, затем – до 16.

Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение о расширении УПЛ начиная с сезона-2020/21.

Как сообщает официальный сайт ассоциации, в сезоне-2019/20 в УПЛ выступят 12 клубов, годом позже – 14, еще одним годом позже – 16.

«Украинский футбол постепенно выздоравливает после масштабных потрясений, вызванных российской аннексией Крыма и началом войны на Донбассе. Собственно, недавние исторические победы и достижения наших сборных – яркое тому подтверждение», – написал в фейсбуке президент УАФ Андрей Павелко.

  • В сезоне-2018/19 чемпионом Украины стал «Шахтер».
  • Наиболее титулованным клубом лиги остается киевское «Динамо» (15 чемпионств).

Игрок украинской молодежки: «В Россию не поеду. Если пересеку границу, стану здесь предателем»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте