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«Наш футбол выздоравливает после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе». УПЛ расширяется
Сперва до 14 команд, затем – до 16.
Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение о расширении УПЛ начиная с сезона-2020/21.
Как сообщает официальный сайт ассоциации, в сезоне-2019/20 в УПЛ выступят 12 клубов, годом позже – 14, еще одним годом позже – 16.
«Украинский футбол постепенно выздоравливает после масштабных потрясений, вызванных российской аннексией Крыма и началом войны на Донбассе. Собственно, недавние исторические победы и достижения наших сборных – яркое тому подтверждение», – написал в фейсбуке президент УАФ Андрей Павелко.
- В сезоне-2018/19 чемпионом Украины стал «Шахтер».
- Наиболее титулованным клубом лиги остается киевское «Динамо» (15 чемпионств).
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