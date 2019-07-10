Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение о расширении УПЛ начиная с сезона-2020/21.

Как сообщает официальный сайт ассоциации, в сезоне-2019/20 в УПЛ выступят 12 клубов, годом позже – 14, еще одним годом позже – 16.

«Украинский футбол постепенно выздоравливает после масштабных потрясений, вызванных российской аннексией Крыма и началом войны на Донбассе. Собственно, недавние исторические победы и достижения наших сборных – яркое тому подтверждение», – написал в фейсбуке президент УАФ Андрей Павелко.

В сезоне-2018/19 чемпионом Украины стал «Шахтер».

Наиболее титулованным клубом лиги остается киевское «Динамо» (15 чемпионств).

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