Бывший футболист «Спартака» и сборной России Эдуард Мор рассказал об участии в договорных матчах.

«В России нет. А в Первой лиге на Украине поначалу такое было сплошь и рядом. Договорняки были нормальной практикой. И стимулировали, и подкупали. В открытую могли сказать: «У нас есть деньги. Мы хотим победить. Готовы дать вот такую сумму. Если вы откажетесь, отдадим ее судье».

Помню, в одном матче лишних минут 15 переиграли. Футболист уже кое-как падает в штрафной, хотя рядом с ним никого не было, арбитр при всем желании не может дать пенальти. В этот момент на поле выбегает президент клуба с автоматом и требует, чтобы тот назначил 11-метровый. Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться. Не знаю, что потом с этим президентом сделали», – цитирует 41-летнего Мора Sportbox.

Мор выступал за «Спартак» с 1998-го по 2000 год.

На Украине он играл в «Химике», «Заре» и «Волыни».

(Фото: vk.com)

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