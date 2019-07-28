Венгерский игрок киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал, что не знает о причинах срыва своего трансфера в «Зенит».

«Правда ли, что тренер не отпустил меня в «Зенит»? Не знаю. Лучше у него спросить. Я был близок к переходу, но этого не случилось. Причин не знаю. Переезд в эту лигу был бы хорошим шагом. Там больше сильных клубов.

Я бы хотел туда перейти, если бы мог. Это было бы хорошо для всех. «Динамо» смогло бы неплохо заработать», – приводит слова Кадара Tribuna.com.

Кадар выступает за «Динамо» с 2017 года. В составе киевлян защитник дважды выигрывал серебряные медали УПЛ.

Прошлой зимой «Зенит» подписал защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого. После переезда в Санкт-Петербург Ярослава перестали вызывать в сборную Украины.

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