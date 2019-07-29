Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в рамках матча за Суперкубок Украины – 2:1.

Победа киевлян оказалась волевой. В конце первого тайма горняков вывел вперед Алан Патрик, и «Шахтер» удерживал преимущество до 80-й минуты. Следом в течение трех минут ход игры перевернули Никита Бурда и Денис Гармаш.

Столичная команда стала обладателем трофея в восьмой раз. У «Шахтера» столько же побед.

В прошлом сезоне «Шахтер» выиграл УПЛ и Кубок Украины, а «Динамо» заняло в чемпионате страны второе место.

УПЛ-2019/20 стартовала сегодня, 28 июля, с победы «Зари» над «Ворсклой» (1:0).

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