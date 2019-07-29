Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский признался, что у него были отношения с Тиной Канделаки.

«Секс был с Тиной, но это было давно, по молодости. Она была на передаче «Самый умный», снимали тогда в Киеве. Я после ЧМ-2006 был, 21 год. Как мне потом рассказали, она с подружками сидела в каком-то ресторане, а мы с пацанами тоже что-то отмечали. Мне бабки тогда дали.

Тина – а она всегда с харизмой, с юмором, с уверенным мнением – говорит: «Кто тут у вас самый модный сейчас? Дайте мне его номер, я его поставлю на место». А я не смотрел «Самый умный», не знал Тину. Вернее, я знал, кто такая Тина Канделаки, но не знал, как она выглядит.

И вот звонок, Тина говорит: «Ну что, привет, Милевский, это Тина Канделаки». Я сходу говорю: «Ну и что?» Какой-то смех идет непонятный, они на громкоговоритель поставили. Разговор не пошел, трубку положил. Но потом все как-то завертелось, списались, один раз увиделись, пообщались. Она крутая, честно. Большой привет передаю», – рассказал Милевский Евгению Савину в блоге «КраCава».

Сейчас Милевский выступает за брестское «Динамо». Он забил 6 мячей в 26 играх.

В составе киевского «Динамо» Артем трижды стал чемпионом Украины.

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